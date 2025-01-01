Орловским осужденным повысили правовую грамотность

Общественный совет при УФСИН отчитался о своей деятельности.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, члены ведомственного общественного совета подвели итоги своей деятельности за 2024 год. Заседание прошло под председательством главы совета, известного орловского адвоката Сергея Мальфанова. Было отмечено, что в 2024 году успешно реализовывался проект «Правовая зона» по повышению юридической грамотности осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исправительной системы Орловской области.

«За 2024 год в рамках данного проекта адвокатами осуществлено 7 посещений учреждений УФСИН, принято более 200 человек. Кроме того, Орловским региональным отделением «Ассоциация юристов России» подготовлены аудиолекции на правовые темы, которые посредством радиовещания доводились до осужденных, подозреваемых и обвиняемых, – перечислили в пресс-службе регионального УФСИН. – В 2024 году была продолжена работа по привлечению общественности к участию в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, по защите прав и законных интересов осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также работников и ветеранов УИС».

Особое внимание было уделено вопросам пробации. Сообщается, что в 2024 году освобожденные заключенные, не имеющие постоянного места жительства, а также те, кому не удалось восстановить социально-полезные связи, направлялись в бюджетное учреждение Орловской области «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий».

К слову, с 2025 года начинает работать новый закон «О регулировании отдельных общественных отношений в сфере пробации в Орловской области». Он был принят депутатами Орловского облсовета по инициативе прокурора региона. Из преамбулы документа следует, что пробация представляет собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового характера, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Законом были определены полномочия Орловского областного Совета народных депутатов, правительства региона и структурных подразделений администрации области в сфере пробации. Также введен порядок ведения общественного контроля за деятельностью так называемых субъектов пробации. Финансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере пробации возложено на областной бюджет.

ИА “Орелград”