В Орловской области почти втрое упала выдача ипотек

Финансисты Черноземья оценили темпы ипотечного кредитования.

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Банка России, с января по ноябрь 2024 года жители Черноземья оформили около 52,8 тысячи ипотечных сделок на общую сумму 117,1 миллиарда рублей. Однако данный показатель оказался на 35 процентов меньше уровня аналогичного периода 2023 года по количеству сделок и на 33,5 процента — по их объему. По данным издания, пик выдач был зафиксирован в июне до завершения льготных программ, когда жители Черноземья оформили 8,9 тысячи ипотек на 30,9 миллиарда рублей.

«Объемы выдач с июля по ноябрь снизились вдвое по сравнению с периодом прошлого года — с 152,4 до 68,9 миллиарда рублей, – пишет «Коммерсант». – В Белгородской области выдачи ипотек снизились с 32,9 до 15,3 миллиарда рублей, в Воронежской — с 50,3 до 21,8 миллиарда рублей, в Курской — с 21,7 до 9,8 миллиарда рублей, в Липецкой — с 19,7 до 9,8 миллиарда рублей, в Орловской — с 13,3 до 5,8 миллиарда рублей, в Тамбовской — с 14,6 до 6,4 миллиарда рублей».

В свою очередь Центральный банк сообщил, что в целом по стране в ноябре 2024 года темпы роста ипотеки продолжили снижаться – до 0,4 после 0,7 процента в октябре. Замедлились выдачи как льготных, так и рыночных кредитов. Выдачи ипотеки с господдержкой сократились на 18 процентов – до 203 миллиардов рублей с 248 миллиардов рублей в октябре. По «Семейной ипотеке» в ноябре было предоставлено на 12 процентов меньше кредитов, чем в октябре (166 миллиардов против190 миллиардов рублей).

В ЦБ данное явление объясняют временным исчерпанием лимитов. Сообщается, что в конце октября общий лимит по программе был увеличен на 350 миллиардов рублей, но крупные банки быстро его выбрали и временно приостановили выдачи. Сейчас же Минфин России прорабатывает вопрос отмены лимитов.

«Помимо лимитов, на доступность ипотеки влияет и то, что банки зачастую предлагают минимальный первоначальный взнос 20,1 процента по госпрограммам, только если жилье приобретается у аккредитованного застройщика (в остальных случаях – 50 процентов), что подразумевает комиссию, увеличивающую стоимость жилья, – следует из аналитики ЦБ. – Такие комиссии повышают маржинальность, так как сейчас спред между госсубсидией (плюс 2 процентных пункта к ключевой ставке) и стоимостью нового фондирования (ставки по вкладам достигают 22 процентов и даже выше) меньше 1 процента, что ниже целевого уровня банков».

Кроме того, замедляются выдачи новых траншей по старым льготным кредитам (главным образом в индивидуальном жилищном строительстве, где основной объем строительства приходится на летний период). По оценкам ЦБ, в ноябре их объем составил около 15 миллиардов рублей по сравнению с 29 миллиардами рублей в октябре. Выдачи рыночной ипотеки сократились сильнее – на 40 процентов (с 119 миллиардов рублей в октябре до 71 миллиарда рублей в ноябре) из-за роста ставок.

ИА “Орелград”