Под Орлом осудили столичную автоледи

Жительница Московской области осуждена за ДТП.

Подробности процесса над жительницей Московской области раскрыла пресс-служба Свердловского районного суда. Женщину судили за дорожно-транспортное происшествие, которое она совершила на территории Свердловского района. По ее вину серьезно пострадал человек. Инцидент произошел год назад, в декабре 2023 года. Автоледи управляла технически исправным автомобилем «Hyundai Creta». Она двигалась по трассе со стороны города Орла в направлении поселка Змиевка.

Как установил суд, женщина во время движения не была внимательна к дорожной обстановке и ее изменениям, проявив преступную небрежность. Она не справилась с управлением и потеряла контроль над движением иномарки. Машины вылетела на заснеженную обочину, где ее занесло и выбросила на полосу встречного движения. В результате иномарка протаранила автомобиль марки «Daewoo Nexia», который следовал во встречном направлении в город Орел. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Daewoo Nexia» получила тяжелые травмы.

Подсудимая вину в совершении преступления не признала. По ее версии, она действительно управляла автомобилем «Hyundai Creta» и двигалась по автодороге «Разбегаевка-Васильевка». По ее словам, ехала она со скоростью не более 40 км/ч. Автоледи уверяла суд в том, что на дороге имелась яма, которую она не заметила, так как яма была скрыта под снегом. Иномарка попала колесом в яму, из-за чего ее и занесло. Кроме того, автоледи указала суду «на отсутствие возможности различить проезжую часть с обочиной», и заявила, что в ДТП виноваты должностные лица, ответственные за ненадлежащее состояние дороги.

Однако суд квалифицировал действия подсудимой по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Она получила наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, осужденную обязали выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. «Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – добавила пресс-служба Свердловского районного суда.

ИА «Орелград»