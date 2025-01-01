В Орле иностранца будут судить за мефедрон

В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении нелегального мигранта.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, дознанием линейного отдела МВД России на станции Орел окончено предварительное расследование уголовного дела. Оно было возбуждено по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства, совершенное в значительном размере). Дело вместе с утвержденным обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд города Орла.

В ведомстве уточнили, что фигурантом стал 25-летний уроженец одной из стран Средней Азии. Иностранец был задержан оперативными сотрудниками на Привокзальной площади города Орла. Его доставили в дежурную часть, где у него при личном досмотре был обнаружен сверток с подозрительным веществом. Проведенная судебная физико-химическая экспертиза установила, что содержимым свертка является наркотическое средство мефедрон. К тому же оказалось, что иностранец находится в России незаконно.

«В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек, не имеющий регистрации на территории Российской Федерации и находящийся в стране незаконно, приобрел в лесополосе сверток с веществом бежевого цвета закладочно-тайниковым способом и хранил его в пачке от сигарет для личного употребления без цели сбыта», – сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

На стадии следствия обвиняемый дал признательные показания, но как он поведет себя в суде, пока можно только предполагать. Случается, что подсудимые меняют свои показания. В настоящий момент в отношении жителя ближнего зарубежья избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он также будет отвечать перед законом за незаконное пребывание на территории Российской Федерации, добавили правоохранители.

ИА “Орелград”