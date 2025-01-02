В Орловской области начинает действовать туристический налог

Новый для региона вид налога введен сразу в трех крупнейших городах.

Как уже рассказывал «Орелград», в 2025 году туристический налог начинает взиматься сразу в трех крупнейших городах Орловской области – в Орле, Ливнах и Мценске. Соответствующие решения в конце 2024 года приняли депутаты указанных городов. Причем в Орле и Ливнах туристический налог начинает вводится с 1 января 2025 года, а во Мценске – лишь с 1 апреля 2025 года. так решили местные депутаты, поскольку сам туристический налог относится к местным налогам, то есть он будет зачисляться в местную казну.

В преддверии вступления налога в силу сотрудники региональной налоговой службы встретились с представителями гостиничного бизнеса Орловской области и рассказали им о нововведении. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, уплачивают новый налог организации и физические лица, которые владеют гостиницами или иными помещениями, включенными в реестр классифицированных средств размещения, и предоставляют их для временного размещения граждан.

«Сумма туристического налога будет рассчитываться в течение того налогового периода, в котором осуществлялся полный расчет с приобретающим услугу по временному проживанию лицом, – информирует пресс-служба УФНС. – Также сотрудники налоговой службы сообщили, что в Орле, Ливнах и Мценске налоговые ставки установлены без дифференциации и составят: на 2025 год – 1 процент, на 2026 год – 2 процента, на 2027 год – 3 процента, на 2028 год – 4 процента, на 2029 год – 5 процентов».

При этом минимальная сумма налога будет составлять 100 рублей. Налогом не облагаются услуги по временному проживанию граждан льготных категорий. Последним надо при заселении предъявить документы, подтверждающие их особый статус. К числу льготников по туристическому налогу отнесены: Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда, Герои труда РФ или лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; участники и инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны и инвалиды боевых действий; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды.

ИА «Орелград»