Орловцу дали срок за сбыт найденных в мусоре поддельных купюр

Осужденный даже не стал обжаловать обвинительный приговор.

Как пояснили в пресс-службе Заводского районного суда города Орла, рассмотрено уголовное дело было возбуждено в отношении местного жителя. Его обвинили в хранении и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Действия орловца суд и следствие квалифицировали по части статьи 186 Уголовного кодекса РФ. Всего в материалах уголовного дела фигурировало 12 эпизодов преступной деятельности. Как выяснил суд, мужчина не изготавливал фальшивые деньги, а приобрел их нетривиальным способом.

«Гражданин, будучи на своем рабочем месте, в цеху сортировки и переработки вторсырья мусороперерабатывающего завода АО «ЭкоСити», на ленте подачи и переработки вторсырья обнаружил поддельные банковские билеты Центрального Банка России номиналом 5000 рублей в количестве 80 штук и решил забрать их себе, – информирует пресс-служба Заводского районного суда. – Гражданин на поддельные банкноты приобретал в магазинах и торговых точках города Орла недорогие товары с целью размена поддельных купюр на подлинные банковские билеты».

По подсчетам следствия, по описанной схеме всего мужчина успел совершить 10 покупок в различных торговых точках Железнодорожного и Заводского районов города Орла. Торговцы забили тревогу, и вскоре злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. Правоохранители обратили внимание на покупателя, который засветился в нескольких торговых точках, причем он всегда расплачивался пятитысячной купюрой, делая незначительную покупку.

Вскоре гражданин был задержан правоохранительными органами, на него завели дело и довели его до суда. Он был признан виновным и получил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не обжаловался и уже вступил в законную силу.

ИА “Орелград”