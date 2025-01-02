Учащимся орловского техникума необоснованно выдали премии

Областная КСП обнародовала результаты проверки.

Контрольно-счетная палата Орловской области в плановом порядке провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в форме субсидий бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Орловский техникум агробизнеса и сервиса». По результатам контрольного мероприятия были выявлены нарушения действующего законодательства и отдельные недостатки.

Как сообщается в отчете КСП, в проверяемом периоде учреждением по итогам 2023 года не был произведен возврат субсидии на оказание государственных услуг. Дело в том, что для каждого такого учреждения составляется свое задание на год, под него и выделяется финансирование. В данном случае не все запланированные показатели были достигнуты. По мнению КСП, из-за этого техникум должен был вернуть в бюджет 756,6 тысячи рублей, но не сделал этого.

«В ходе проведения контрольного мероприятия установлены факты оплаты образовательным учреждением кредиторской задолженности, образовавшейся при выполнении государственного задания за 2022 год в размере 1,324 миллиона рублей, за 2023 год – в размере 1,708 миллиона рублей, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2023 и 2024 годов, – добавили в КСП. – Установлен факт неэффективного использования имущества на сумму 4,322 миллиона рублей, приобретенного в период с октября по декабрь 2023 года за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также собственных средств образовательного учреждения».

Какое именно оборудование имеется ввиду, аудиторы не уточнили, но сообщили, что «закупленные основные средства не введены в эксплуатацию и не используются в образовательной деятельности». Обращают в КСП внимание и на такой факт: в 2023 году учреждение понесло необоснованные расходы на поощрительные выплаты обучающимся в виде премий за счет средств областного бюджета на сумму 332,2 тысячи рублей, не предусмотренных постановлением правительства Орловской области. Нарушения в сфере оплаты труда сотрудников техникума КСП оценила в 255,2 тысячи рублей.

«Образовательным учреждением произведены неправомерные расходы за счет оплаты учреждением в 2023 году коммунальных услуг за пользование помещением, находящимся в частной собственности, на сумму 157,8 тысячи рублей, – следует из отчета палаты. – По результатам проверки закупок товаров, работ и услуг установлено 22 факта нарушений законодательства о контрактной системе».

ИА “Орелград”