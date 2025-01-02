Суд пояснил, может ли устный договор займа считаться законным

Любопытный спор рассмотрел районный суд в Хотынце Орловской области.

Хотынецкий районный суд рассмотрел дело, которое может создать любопытный пример в судебной практике. Спор двух частных лиц. Один гражданин требовал взыскать со второго крупную денежную сумму, но вот с доказательной письменной базой у него возникли проблемы. Как пояснили в пресс-службе суда, речь идет о договоре займа денежных средств, который стороны, по заявлению истца, оформили в ноябре 2022 года, но в устной форме.

Причем и сама сделка была совершено в необычном формате. Истец официально оформил на себя кредит, который полностью передал ответчику по данному делу. Всего 400 000 рублей. При этом стороны договорились, что ответчик будет ежемесячно выплачивать истцу денежные средства для погашения задолженности по кредитному договору в соответствии с графиком платежей. Какое-то время ответчик свои обещания исполнял. Но затем «в связи с денежными трудностями перестал выполнять свои денежные обязательства, а затем и вовсе перестал выходить на связь».

В результате у официального заемщика начала копиться задолженность перед банком по кредитному договору. В суде отметили тот факт, что истец даже обращался за помощью в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела в отношении «пропавшего» ответчика было отказано. В судебное заседание он, кстати, тоже не явился и возражений не представил.

Суд изучил представленные доказательства и пришел к выводу, что исковые требования могут быть удовлетворены. Суд признал доказанным факт заключения устного договора займа и взыскал с ответчика оставшуюся сумму долга перед банком, которая на момент вынесения решения составила 309 729 рублей 18 копеек. Также ответчика обязали выплатить проценты за пользование суммой займа в размере 68 042 рубля 4 копейки.

Решение еще не вступило в законную силу, уточняет пресс-служба Хотынецкого районного суда.

ИА “Орелград”