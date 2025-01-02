В Орле открыли «дверь в другие миры»

Фантастическую выставку организовала областная библиотека.

В отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина начал работать выставка «Дверь в другие миры». Посетить экспозицию можно по 18 января 2025 года. На выставке представлены произведения классиков фантастического жанра, таких как Герберт Уэллс, Жюль Верн, Александр Беляев, Рэй Брэдбери, Станислав Лем, братья Стругацкие и другие. Среди экспонатов имеются и произведения современных писателей-фантастов, к примеру, Сергея Лукьяненко.

«Фантастика — это особый жанр, объединяющий произведения, в которых повествуется о событиях, мирах и героях, нарушающих границы реальности, действие ее часто происходят в будущем, – говорят в «Бунике». – Выделяются несколько поджанров фантастики: научная, боевая, любовная, юмористическая, фэнтези, мистика и ужасы. Фантастика описывает вымышленные технологии и научные открытия, контакты с нечеловеческим разумом, возможное будущее или альтернативный ход истории. Появление такого жанра было вызвано промышленной революцией в XIX веке».

А 4 января 2025 года в отделе документов на иностранных языках областной библиотеки начнет работать выставка «I. Asimov», посвященная жизни и творчеству Айзека Азимова, американского писателя, одно из самых известных фантастов в мире. Кстати, Азимов является уроженцем советской России, он родился в 1920 году в деревне Петровичи Смоленской губернии, но в 1923 году его семья эмигрировала в США. На выставке представлена литература на русском языке о жизни и творчестве Айзека Азимова, а также его произведения на русском и английском языках.

«Писательская популярность Айзека Азимова невероятно велика, его книги привлекают читателей разных поколений во всем мире, – отмечают в областной библиотеке. – В сборнике рассказов «Я, робот», принесшем писателю всемирную известность, Азимов рассеивает широко распространенные опасения, связанные с созданием искусственных разумных существ. Начиная с конца 1960-х годов, на Азимова начали сыпаться всевозможные литературные награды, он был неоднократным лауреатом самых престижных фантастических премий – «Хьюго», «Небьюла», «Локус» и др.».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»