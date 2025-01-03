Орловская область вошла в топ-3 по внедрению экспортного стандарта

Выше в рейтинге оказались только Тверская и Рязанская области.

Орловская область по оценке АО «Российский экспортный центр» вошла в топ по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0: заняла 3-е место в рейтинге среди регионов Центрального федерального округа и 12-е место среди всех регионов России. Орловщина перевыполнила годовой план и досрочно внедрила все 15 инструментов стандарта, хотя обязательными на текущий момент были только 13 инструментов.

«Работа по внедрению стандарта охватывает широкий набор мероприятий, среди которых разработка и реализация документов стратегического планирования экспортной деятельности, развитие инфраструктуры поддержки экспорта, формирование системы подготовки кадров, обучение экспортеров и региональных управленческих команд, оказание мер поддержки компаниям, продвижение и популяризация экспортной деятельности», – сообщает пресс-служба губернатора.

По данным правительства региона, за последние пят лет в Орловской области создана конструктивная деловая среда и проведена работа по определению приоритетных для региона экспортных направлений. Ежегодно обновляется реестр действующих и потенциальных экспортеров, выстроена четкая последовательность этапов решения ключевых задач, созданы необходимые механизмы роста. Работа проводится в непростой ситуации

«В условиях введенных недружественными странами экономических санкций в отношении Российской Федерации, а также с учетом высокого уровня конкуренции с зарубежными компаниями возрастет роль внешнеэкономической деятельности Орловской области, – считают в правительстве региона. – В рамках проведения политики по совершенствованию институциональной экспортной среды и наращиванию объема экспорта в Орловской области проводится работа по увеличению количества экспортно-ориентированных предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию с учетом негативного воздействия со стороны недружественных стран».

Основными торговыми партнерами Орловской области являются: Беларусь, Италия, Латвия, Китай, Турция, Казахстан, Польша, Литва, Узбекистан. Внешнеторговую деятельность в регионе ведут более 420 предприятий, в том числе свыше 260 экспортеров. Основными товарными группами экспорта Орловской области за последние пять лет являлись продовольственные товары и сырье, машиностроительная продукция, металлы и изделия из них.

В целом структура экспорта Орловской области является дифференцированной. Если в 2019 году ведущей статьей экспорта являлась машиностроительная продукция, доля которой составляла 41 процент от общего объема экспорта, то в последние годы лидером стал экспорт продовольственной продукции (злаки, пшеница, гречиха, безалкогольные напитки, молочная продукция, подсолнечное и рапсовое масло, сахар, мучные и кондитерские изделия). Третью позицию в структуре экспорта занимают металлы и изделия из них, доля экспорта данной товарной группы ежегодно варьируется на уровне 14-15 процентов.

ИА «Орелград»