Налоговую базу расширили в Орловской области

Организации будут по-новому платить налог на имущество.

В Орловской области заработали поправки, внесенные в региональный закон «О налоге на имущество организаций» на ноябрьской сессии Орловского облсовета народных депутатов. Решение было принято в целях расширения налогооблагаемой базы. Так, поправками установлено, что теперь налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества также в отношении жилых помещений и строений, многоквартирных, наемных и садовых домов, гаражей, машино-мест, объектов незавершенного строительства.

Также новшество распространяется на хозяйственные строения и сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Налоговая ставка в размере 2,5 процента установлена для объектов недвижимости, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость.

Ставка в размере 0,3 процента введена в отношении жилых помещений, гаражей, машино-мест, которые принадлежат личному фонду на праве собственности и налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость. В данном случае исключение сделано для объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

Примечательно, что в соответствии с поправками в закон освобождаются от налогообложения некоторые организации, зарегистрированные на территории Орловской области, учредителем которых является Орловская область или муниципальное образование Орловской области. Речь тут конкретно идет об управляющих компаниях особых экономических зон, расположенных на территории региона. Они освобождаются от уплаты налога в отношении недвижимого имущества, учитываемого на балансе организации и созданного для функционирования особой экономической зоны и на прилегающей к ним территории и непосредственно с ними связанного.

ИА “Орелград”