Утверждены ставки за технологическое присоединение к электросетям

Вступил в силу приказ департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области.

Приказ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Орловской области на 2025 год» был издан еще в ноябре, но свое действие он распространяет на правоотношения, начиная с 1 января 2025 года. Причем действие приказа рассчитано по 31 декабря 2025 года включительно. Документ уже зарегистрирован в Главном правовом управлении администрации губернатора и правительства Орловской области.

Обзор приказа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Они отмечают, что на 2025 год определены единые для всех территориальных сетевых организаций стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям – для заявителей, обратившихся к ним с заявками на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям.

Единой является и формула платы за технологическое присоединение. Рассчитывается она, исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций. Также установлены размеры платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно и не более 150 кВт включительно к электрическим сетям территориальных сетевых организаций.

«В частности, размер платы составляет 8933,5 рубля за кВт для определения стоимости мероприятий в случае технологического присоединения объектов микрогенерации заявителей – физических лиц, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей – физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно», – привели такой пример аналитики.

ИА “Орелград”