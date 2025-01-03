Орловца по суду обязали вернуть деньги за соцконтракт

Мужчина уклонился от исполнения взятых на себя обязательств.

Свердловский районный суд в заочном режиме удовлетворил исковое заявлению департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Ответчиком по делу выступил местный житель, которому ранее государство помогло бюджетными деньгами, выдав ему социальный контракт. Как сообщили в пресс-службе суда, департамент заявил, что деньги были потрачены не по целевому назначению, что является существенным нарушением условий социального контракта.

Последний был оформлен в октябре 2023 года. Ответчик обратился в филиал по Свердловскому району казенного учреждения «Областной центр социальной защиты населения» с заявлением на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта. Он просил помощь в размере 350 тысяч рублей, выбрав направление «Индивидуальное предпринимательство». К заявлению мужчина приложил необходимые документы и бизнес-проект, который был рассмотрен и одобрен комиссией.

«На основании него заявитель планировал оказывать услуги такси по перевозке пассажиров, – сообщает пресс-служба районного суда. – Решением комиссии документы, подтверждающие, что заявитель является малообеспеченным и нуждается в поддержке государства, были приняты во внимание. Ответчику были выплачены денежные средства на основании социального контракта в сумме 350 000 рублей».

В последующем обладатель соцконтракта должен был отчитаться перед властями об исполнении условий, но так этого и не сделал. И уже в апреле 2024 года департамент принял решение о досрочном расторжении социального контракта, а в мае направил гражданину уведомление о возврате денежных средств в бюджет. Вернуть деньги орловец должен был в течение 30 календарных дней, но и этого не сделал.

«Поскольку в добровольном порядке ответчиком не возвращены денежные средства, полученные на основании социального контракта, истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию материального вреда в размере 350 000 рублей, – информирует суд. – Заслушав представителя истца, оценив письменные материалы дела, суд признал требования истца о возмещении материального вреда, причиненного нецелевым использованием государственной социальной помощи на основании социального контракта в размере 350 000 рублей обоснованными и подлежащими удовлетворению. Решение не вступило в законную силу».

ИА “Орелград”