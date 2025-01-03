Орловцам станет проще жаловаться в налоговые органы

Порядок подачи и рассмотрения жалоб упростило федеральное законодательство.

Как уточнили в Управлении ФНС России по Орловской области упрощенный порядок рассмотрения жалоб налогоплательщиков действует с 1 января 2025 года. Он позволит сократить срок рассмотрения жалоб, поданных в налоговые органы. Правда, имеются определенные условия и ограничения. Например, жалоба для рассмотрения в упрощенном порядке может быть направлена только по телекоммуникационным каналам связи или через интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

То есть подать ее можно только в электронной форме и в порядке, утвержденным приказом Федеральной налоговой службы России от 2 сентября 2024 года. При подаче жалобы нужно обязательно указать на необходимость ее рассмотрения в порядке, установленном статьей 140.1 Налогового кодекса Российской Федерации. В этом случае жалоба направляется в налоговый орган, чьи акты, действия или бездействие обжалуются.

«В течение семи рабочих дней он либо удовлетворит жалобу налогоплательщика, либо перенаправит ее в вышестоящий налоговый орган для рассмотрения в общем порядке, установленном Налоговым кодексом РФ, – уточнили в Управлении ФНС России по Орловской области. – ФНС России напоминает, что в упрощенном порядке не рассматриваются жалобы на решения, вынесенные в порядке, установленном статьями 101 и 101.4 Налогового кодекса РФ».

Ранее заместитель руководителя УФНС России по Орловской области Жанна Чижова пояснила, что новый порядок подачи «легкой жалобы» позволит налогоплательщику воспользоваться дополнительной инстанцией досудебной защиты, предоставляя возможность налоговому органу, на который поступила жалоба, самостоятельно устранить допущенное им нарушение. Срок рассмотрения такой жалобы будет сокращен и составит семь дней.

ИА “Орелград”