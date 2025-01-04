Жители Орловской области добровольно сдали 55 единиц оружия

За это им выплачено довольно крупное денежное вознаграждение.

В 2024 году жители Орловской области добровольно сдали в Росгвардию 55 единиц незарегистрированного оружия. Как сообщила пресс-служба силового ведомства, наибольшее количество таких обращений было зафиксировано на территории города Орла. Напомним, что в подобных случаях выплачивается денежное вознаграждение, его размер зависит от вида и типа оружия и боеприпасов. В 2024 году общая сумма денежного вознаграждения, выплаченного орловцам, превысила 300 тысяч рублей.

«В 2025 году на территории Орловской области продолжит действие программа сдачи незарегистрированного оружия и боеприпасов с последующей выплатой денежного вознаграждения заявителям, – сообщили в региональном Управлении Росгвардии. – За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность».

В ведомстве добавили, что пока размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу незарегистрированного оружия остается на прежнем уровне. Как правило, он пересматривается один раз в несколько лет, делает это правительство региона. На данный момент расценки таковы: боевое ручное стрелковое оружие – 15 000 рублей за единицу; охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также комбинированное оружие, в том числе обрезы указанного оружия – 10 000 рублей за единицу; охотничье пневматическое (свыше 7,5 Дж), огнестрельное гладкоствольное оружие, спортивное гладкоствольное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, огнестрельное оружие ограниченного поражения, – 8000 рублей за единицу.

Кроме того, за единицу ручного реактивного оружия или гранатомет выплатят 15 000 рублей, газовые револьверы, пистолеты, в том числе с измененными тактико-техническими характеристиками, силовики принимают по 5000 рублей за штуку, взрывчатые вещества – по 1500 рублей за 100 гр, самодельное огнестрельное оружие – по 2000 рублей за штуку, детонаторы – по 500 рублей за штуку, порох – по 50 рублей за 100 гр, боеприпасы к оружию с нарезным стволом – по 30 рублей за единицу, боеприпасы к гладкоствольному оружию – по 15 рублей.

Также в Росгвардию можно сдать основные части огнестрельного оружия, к примеру, ствол, затвор, ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамку или ствольную коробку. В данном случае единого тарифа нет, гражданину заплатят 30 процентов от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.

Силовики также напоминают орловцам о том, что хранение гражданского оружия и патронов возможно исключительно при наличии разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. Учитывать стоит и то, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов предусмотрено освобождение от административной и уголовной ответственности.

ИА «Орелград»