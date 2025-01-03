Орловские дороги обещают привести в порядок

Орловская область рассчитывает на продолжение финансовой поддержки из федерального центра.

По итогам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Орловской области отремонтировано более 500 километров автодорог, включая более чем 30 процентов автодорог Орловской агломерации. Такие данные привела пресс-служба губернатора. В 2024 году с опережением графика были завершены работы по строительству моста через реку Ока между деревнями Касьяновка и Тайное Орловского муниципального округа, а также досрочно открыто движение транспорта по мосту в створе улицы Колхозной в городе Орле.

«Несколькими годами ранее в регионе был реконструирован мост через реку Сосна на дороге Вахново-Важжова в Ливенском районе. Благодаря реализации нацпроекта всего были капитально отремонтированы пять мостов на региональных дорогах», – добавили в пресс-службе губернатора. Вкладывать немалые средства в дороги и мосты областные власти обещают и впредь.

Орловская область приступила к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Согласно озвученным планам правительства региона, в рамках дальнейших мероприятий этого нацпроекта предполагается к 2027 году привести в нормативное состояние: 51,5 процента автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 85 процентов автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, включенных в Орловскую городскую агломерацию; 44,1 процента автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть.

Приведение дорог в соответствие нормативным требованиям позволит снизить количество так называемых мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, то есть аварийно-опасных участков, на дорожной сети Орловской области – по оценкам областных властей, количество таких участков будет снижено вдвое по сравнению с уровнем 2018 года. Кстати, стратегией развития дорожного хозяйства региона предусматривается решение вопросов по обеспечению круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

«Намечены строительство и реконструкция сельских автомобильных дорог до населенных пунктов с социально значимыми объектами, малочисленных сельских населенных пунктов, осуществление ремонта автомобильных дорог по маршрутам движения пассажирского транспорта, – следует из информации правительства региона. – Для увеличения пропускной способности автомобильных дорог будут осуществляться строительство обходов крупных населенных пунктов в рамках государственно-частного партнерства, капитальный ремонт центральных автомобильных дорог городских округов (уширения, парковочные карманы опорной сети, в первую очередь города Орла, строительство развязок, в первую очередь круговых, на перекрестках с высокой вероятностью образования заторов), строительство и ремонт автомобильных дорог-дублеров для разгрузки опорной сети».

ИА “Орелград”