Почти половина орловцев отправилась на заработки в Москву

Миграционные процессы оценили областные власти.

Правительство Орловской области назвало высоко актуальной проблему оттока кадров в другие регионы. Отмечено, что только в Москву и Московскую область выезжают порядка 45 процентов местных жителей. Власти констатируют, что сокращение численности населения Орловской области вызвано не только снижением рождаемости и увеличением смертности, но и миграционной убылью населения: в 2019 году – 629 человек, в 2020 году – 1037 человек, в 2021 году – 969 человек, в 2022 году – 2554 человек, в 2023 году – 1 470 человек.

В январе-сентябре 2024 года также сложилось отрицательное сальдо миграции: в регион прибыло на 1038 человек меньше, чем выбыло из него. В целом, по данным статистического мониторинга, в Москву и Московскую область в 2019-2023 годах ежегодно выезжало порядка 40-50 процентов от общего числа жителей Орловской области, переехавших в другие регионы России. При этом в указанные годы отмечалось положительное сальдо международной миграции, преимущественно за счет прибывших из стран СНГ, к примеру, плюс 184 человека в 2023 году.

«Одним из направлений изменения тенденции сокращения численности населения трудоспособного возраста, снижения доли численности населения старше трудоспособного возраста может стать принятие решений о переезде в регион после посещения в туристских целях и знакомства с культурой, достопримечательностями, историей, современным состоянием и условиями проживания, – говорится в стратегии развития Орловской области до 2035 года. – Поэтому необходимо продолжать работу по созданию привлекательного имиджа региона для жизни, в том числе посредством туризма, приводя в нормативное состояние среды, в том числе объектов посещения и осмотра, достопримечательных мест, дорог, туристской инфраструктуры и маршрутов следования».

ИА “Орелград”