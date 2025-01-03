Высокую смертность орловцев связали с Чернобылем

Областные власти провели анализ структуры смертности.

Численность жителей Орловской области за 2019-2023 годы сократилась на 44 тысячи человек, или на 6 процента. По оценке Орелстата, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составила 692,5 тысячи человек, в том числе городское – 460,8 тысячи человек (67 процентов), сельское – 231,7 тысячи человек (33 процента). По итогам трех кварталов 2024 года демографическая ситуация в регионе вновь характеризовалась естественной убылью населения.

Определяющим фактором процесса депопуляции статистики называют превышение числа умерших над числом родившихся – в 2,5 раза по итогам 9 месяцев 2024 года. Число родившихся в январе-сентябре 2024 года уменьшилось на 90 человек, или на 2,6 процента к аналогичному периоду 2023 года и составило 3410 человек. Количество умерших увеличилось на 186 человек, или на 2,3 процента относительно января-сентября 2023 года, и составило 8377 человек. Коэффициент естественной убыли в расчете на 1000 человек населения в целом по области увеличился с минус 7,2 в 2019 году до минус 9,1 в 2023 году.

Так, в 2023 году в Орловской области умерло 10 948 человек, что на 3 процента больше по сравнению с 2019 годом. Коэффициент смертности в расчете на 1 000 человек населения в 2023 году составил 15,7 промилле, что на 2,6 процента выше значения данного показателя в 2019 году. По оценкам правительства Орловской области, в 2019-2023 годах структура распределения умерших по основным причинам смерти не менялась. Так, в 2023 году 1-е место занимали болезни системы кровообращения (58,2 процента), 2-е место – ишемическая болезнь сердца (36,8 процента), 3-е место новообразования (15,2 процента).

Смертность от болезней системы кровообращения в Орловской области в 1,6 раза превышает среднероссийский уровень. Одной из причин высокого уровня заболеваемости и смертности населения от новообразований областные власти назвали последствия аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году. К слову, в соответствии с постановлением правительства РФ, из-за аварии на Чернобыльской АЭС в Орловской области к зоне проживания с правом на отселение отнесен один населенный пункт, в котором проживает четыре человека; к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом отнесено 813 населенных пунктов, в которых проживает около 134 тысяч человек.

Стоит привести и еще один печальный факт: по уровню смертности от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году (226,8 случаев смерти в расчете на каждые 100 тысяч человек населения) Орловская область заняла 1-е место как в Российской Федерации, так и в Центральном федеральном округе. При этом превышение над среднероссийским показателем составило 2,3 раза.

ИА “Орелград”