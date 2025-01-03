В Орловской области начинает работать АвтоУСН

Регион подключился к федеральному эксперименту в соответствии с собственным законом.

В Орловской области появилась новая система налогообложения – так называемый АвтоУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения). Напомним, что обязанности введения такой системы для регионов нет, она апробируется в порядке федерального эксперимента. Но регионы имеют право присоединиться к эксперименту, приняв собственный закон о введении АвтоУСН на своей территории. Многие регионы таким правом воспользовались. В их числе оказалась и Орловская область.

Закон о введении АвтоУС минувшей осенью принял Орловский облсовет народных депутатов с условием о том, что он начнет действовать с 1 января 2025 года. Как отметили в областной налоговой службе, новый режим нацелен на то, чтобы позволить бизнесу спокойно работать. Большая часть бремени налогового администрирования будет ложиться непосредственно на налоговые органы.

«АвтоУСН – это специальный налоговый режим, который предусматривает отмену представления 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность, предоставляемую в Социальный фонд России, – пояснила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. – Кроме того, налогоплательщики освобождаются от ведения Книги учета доходов и расходов. Учет осуществляется в автоматизированном режиме в личном кабинете налогоплательщика АвтоУСН».

Применять новую систему налогообложения вправе организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей. Они должны быть зарегистрированы на территории Орловской области. В рамках нового режима предусмотрены следующие налоговые ставки: 8 процентов при выборе объекта налогообложения «доходы» и 20 процентов при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

«Повышенные по сравнению с УСН ставки налога обусловлены тем, что налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, освобождаются от уплаты страховых взносов за работников, а также за себя как индивидуального предпринимателя, – пояснили в Управлении ФНС. – При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется, финансирование осуществляется за счет бюджетных средств из части налога, зачисляемой в федеральный бюджет».

ИА “Орелград”