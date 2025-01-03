В Орловской области простили велоугонщика

Уголовное дело о краже велосипеда прекращено за примирением сторон.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел в октябре 2024 года. Фигурант уголовного дела был пьян. Около двух часов ночи он находился в одном из многоквартирных домов поселка Змиевка. В коридоре увидел велосипед, принадлежавший ранее незнакомой ему женщине.

Находясь под парами алкоголя, мужчина решил присвоить велосипед себе. Как установили следствие и суд, действовал он из корыстных побуждений, умышленно и тайно, с целью обогащения. Стоимость велосипеда, кстати, составляла более 19 тысяч рублей. Злоумышленник схватил велосипед и скрылся с ним с места преступления. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, был признан значительным. Похитителя нашли оперативно, дело на него завели по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Ему грозил даже реальный срок лишения свободы, но подсудимому повезло. Уже в судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с тем, что между ней и обвиняемым достигнуто примирение. Она пояснила, что фигурант уголовного дела возместил ей причиненный ущерб, и претензий она к нему больше не имеет. Обвиняемый и его защитник против прекращения уголовного дела не возражали, отметив, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

«Сторона обвинения не возражала против прекращения уголовного дела за примирением сторон, – добавили в пресс-службе суда Свердловского района. – Суд, выслушав мнение участников процесса, посчитал заявленное ходатайство подлежащими удовлетворению и прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемого. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»