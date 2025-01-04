Эксперты оценили радиационную обстановку в Орловской области

Причин для паники и беспокойства нет.

Радиационная обстановка в Орловской области за последние пять лет существенно не изменялась и в целом остается удовлетворительной. Ни в одном из районов области радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения. Такие данные приведены в годовом докладе об экологической ситуации в Орловской области. Для контроля за радиационной безопасностью в регионе внедрена единая система информационного обеспечения радиационной безопасности населения. Она включает в себя радиационно-гигиеническую паспортизацию и Единую государственную систему учета доз облучения населения области (ЕСКИД).

«Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены все организации, использующие в своей деятельности техногенные источники ионизирующего излучения, – говорится в докладе. – Проведение паспортизации с 1998 года позволило оценить основные показатели радиационной обстановки в области и провести их сравнительный анализ, дать оценку доз облучения населения от всех основных источников и воздействия радиационного фактора на здоровье населения, определить наиболее значимые направления снижения доз облучения населения».

Результаты паспортизации показывают, что в структуре коллективных доз облучения ведущее место занимают природные и медицинские источники. Так, средняя индивидуальная доза облучения населения Орловской области в 2020 году за счет всех источников облучения составила 3,24 мЗв в год в среднем на одного жителя, в 2021 году – 2,63 мЗв в год, в 2022 году – 2,7 мЗв в год. Для сравнения, средний показатель по РФ – 4 мЗв в год. При этом 75,9 процента суммарной дозы облучения в Орловской области обусловлены природными источниками излучения (показатель по РФ – 77,57 процента) и 23,46 процента – медицинскими рентгенорадиологическими исследованиями (по РФ – 22,22 процента). На долю остальных источников приходится лишь 0,58 процента.

К слову, в Орловской области по сравнению с 2021 годом отмечено уменьшение вклада медицинских исследований в коллективную годовую дозу облучения с 32,66 до 23,46 процента. Превышения основных дозовых пределов в текущем году на территории Орловской области не отмечено. Силами сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области проводятся исследования воды открытых водоемов 2-й категории на суммарную альфа-бета-активность.

Например, в 2023 году было исследовано 104 пробы, превышений регламентированных нормативов не выявлено. Из централизованных источников водоснабжения было отобрано и исследовано 637 проб питьевой воды, превышений регламентированных нормативов также не было выявлено. Результаты мониторинга радиоактивного загрязнения основных продуктов питания местного производства позволяют говорить о стабилизации содержания основных дозообразующих радиоизотопов Cs-137 и Sr-90.

«На территории Орловской области населения с эффективной дозой облучения за счет природных источников свыше 5 мЗв/год не выявлено, – говорится в документе. – Радиационный фон по данным радиационно-гигиенического мониторинга в населенных пунктах Орловской области составляет от 0,08 до 0,18 мкрЗв/час, что соответствует естественным значениям».

ИА “Орелград”