Эксперты оценили радиационную обстановку в Орловской области

4.1.2025 | 12:05 Новости, Общество

Причин для паники и беспокойства нет.

ИА “Орелград”

Радиационная обстановка в Орловской области за последние пять лет существенно не изменялась и в целом остается удовлетворительной. Ни в одном из районов области радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения. Такие данные приведены в годовом докладе об экологической ситуации в  Орловской области. Для контроля за радиационной безопасностью в регионе внедрена единая система информационного обеспечения радиационной безопасности населения. Она включает в себя радиационно-гигиеническую паспортизацию и Единую государственную систему учета доз облучения населения области (ЕСКИД).

«Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены все организации, использующие в своей деятельности техногенные источники ионизирующего излучения, – говорится в докладе. – Проведение паспортизации с 1998 года позволило оценить основные показатели радиационной обстановки в области и провести их сравнительный анализ, дать оценку доз облучения населения от всех основных источников и воздействия радиационного фактора на здоровье населения, определить наиболее значимые направления снижения доз облучения населения».

Результаты паспортизации показывают, что в структуре коллективных доз облучения ведущее место занимают природные  и медицинские источники. Так, средняя индивидуальная доза облучения населения Орловской области в 2020 году за счет всех источников облучения составила 3,24 мЗв в год в среднем на одного жителя, в 2021 году – 2,63 мЗв в год, в 2022 году – 2,7 мЗв в год. Для сравнения, средний показатель по РФ – 4 мЗв в год. При этом 75,9 процента суммарной дозы облучения в Орловской области обусловлены природными источниками излучения (показатель по РФ – 77,57 процента) и 23,46 процента – медицинскими рентгенорадиологическими исследованиями (по РФ – 22,22 процента). На долю остальных источников приходится лишь 0,58 процента.

К слову, в Орловской области по сравнению с 2021 годом отмечено  уменьшение вклада медицинских исследований в коллективную годовую дозу облучения с  32,66 до 23,46 процента. Превышения основных дозовых пределов в текущем году  на территории Орловской области не отмечено.  Силами сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области проводятся исследования воды открытых водоемов 2-й категории на суммарную альфа-бета-активность.

Например, в 2023 году было исследовано 104 пробы, превышений регламентированных нормативов не выявлено. Из централизованных источников водоснабжения было отобрано и исследовано 637 проб питьевой воды, превышений регламентированных нормативов также не было выявлено. Результаты мониторинга радиоактивного загрязнения основных продуктов питания местного производства позволяют говорить о стабилизации содержания основных дозообразующих радиоизотопов Cs-137 и Sr-90.

«На территории Орловской области населения с эффективной дозой облучения за счет природных источников свыше 5 мЗв/год не выявлено, – говорится в документе. – Радиационный фон по данным радиационно-гигиенического мониторинга в населенных пунктах Орловской области составляет от 0,08 до 0,18 мкрЗв/час, что соответствует естественным значениям».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования