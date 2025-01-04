В Орловской области попытаются решить проблему мусора

Главные задачи в указанной сфере перед регионом поставил президент Владимир Путин.

Согласно поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, к 2030 году в стране необходимо обеспечить сортировку 100 процентов твердых коммунальных отходов и захоронение не более чем 50 процентов таких отходов. Об этом напомнила пресс-служба губернатора Орловской области. А о том, как решать поставленные задачи, размышляли участники первого заседания межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

«На заседании было отмечено, что рабочая группа создана в целях выработки решений, которые в перспективе позволят проработать вопросы в сфере обращения с отходами производства и потребления, – пояснила по этому поводу пресс-служба губернатора. – По информации департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области, на данном направлении имеется ряд проблемных вопросов. Многие из них отчасти решены – в регионе значительно сократилось число несанкционированных свалок, многие из них были рекультивированы. Также в Орловской области уменьшилось количество «серых» перевозчиков и были определены места, на которые можно свозить отходы на обработку и захоронение».

В настоящее время в регионе насчитывается три мусорных полигона, один которых находится на территории нового предприятия ООО «Экополис». Однако в администрации области признают, что полигоны, расположенные в городе Мценске и Ливенском районе, устарели. К тому же они слишком близко размещены к населенным пунктам и не соответствуют современным стандартам экологической безопасности. Участники заседания рассмотрели «перспективы создания в муниципальных образованиях Орловской области дополнительных комплексных объектов по обращению с отходами, которые будут включать обрабатывающее и перерабатывающее производство, а также места для захоронения не подлежащих переработке отходов».

Напомним, что в 2023 году была скорректирована территориальная схема обращения с отходами, на что было выделено 6 миллионов рублей. При реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)» в 2023 году предусматривалось достижение следующих показателей: доля обработки ТКО – 78 процентов; доля утилизации ТКО – 10,5 процента; доля захоронения ТКО – 89,5 процента. В целом в 2023 году в регионе было собрано и обработано 207 557,66 тонны ТКО. Показатель доли обработки ТКО составил 100 процентов, доли направленных на утилизацию отходов – 43,4 процента, доли захоронения – 79 процентов. Показатели регионального проекта, предусмотренные в 2023 году, были выполнены в полном объеме, данные за 2024 год будут озвучены областными властями позднее.

ИА “Орелград”