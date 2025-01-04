Новую налоговую ставку ввели для жителей Орла

Вводится в действие решение, принятое Орловским горсоветом народных депутатов.

Решение Орловского городского Совета народных депутатов о внесении изменений в действующее с 2016 года решение «Об установлении налога на имущество физических лиц» было принято на ноябрьской сессии, но вступает в силу оно с 1 января 2025 года. В соответствии с поправками в Орле устанавливается налоговая ставка в размере 2,5 процента от кадастровой стоимости в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. В 2024 году в отношении указанных объектов действовала ставка 2 процента.

«На 2024 год установлено 20-процентное ограничение роста налога на имущество физических лиц, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, – говорится в обзоре документа, проведенном специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. – Право на налоговую льготу предоставляется в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как их кадастровая стоимость».

Предоставляется оно при условии, что кадастровая стоимость таких объектов недвижимого имущества, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 2024 года, превышает кадастровую стоимость указанных объектов недвижимого имущества, внесенную в ЕГРН и подлежащую применению с 1 января 2023 года. Исключение сделано для случаев, когда кадастровая стоимость соответствующих объектов недвижимости выросла из-за изменения их собственных характеристик.

«Налоговая льгота предоставляется при условии, что сумма налога за налоговый период 2024 года, исчисленная по ставке 2 процента исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества, внесенной в ЕГРН и подлежащей применению с 1 января 2024 года, превышает на 20 процентов (включительно) и более сумму налога за налоговый период 2023 года, исчисленную по ставке 2 процента исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества, внесенной в ЕГРН и подлежащей применению с 1 января 2023 года», – следует из обзора аналитиков.

ИА “Орелград”