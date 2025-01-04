Орловские дорожники готовы встречать зиму

4.1.2025 | 16:10 ЖКХ, Новости

В регионе ожидаются похолодание и снег.

Фото: ГУП ОО “Дорожная служба”

По прогнозам синоптиков, в Орловскую область на непродолжительное время заглянет зима. В ГУП ОО “Дорожная служба” сообщают, что готовы встретить погодные вызовы – техника наготове.

«Дороги будут своевременно очищаться, при необходимости посыпаться противогололёдными материалами, – информируют в соцсетях предприятия. – Сделаем всё возможное, чтобы зима не стала помехой для комфортного движения».

Ранее в ГУП  сообщали о планах заготовить к зимнему сезону 2024-2025 годов 22 тыс. тонн соли и 110 тыс. тонн песка.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура будет от -1 до -7 градусов. Местами ожидаются снегопады. Уже во вторник потеплеет до +3, а в пятницу +7. Пойдут дожди.

ИА “Орелград”


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