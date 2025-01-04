Орловские дорожники готовы встречать зиму

В регионе ожидаются похолодание и снег.

По прогнозам синоптиков, в Орловскую область на непродолжительное время заглянет зима. В ГУП ОО “Дорожная служба” сообщают, что готовы встретить погодные вызовы – техника наготове.

«Дороги будут своевременно очищаться, при необходимости посыпаться противогололёдными материалами, – информируют в соцсетях предприятия. – Сделаем всё возможное, чтобы зима не стала помехой для комфортного движения».

Ранее в ГУП сообщали о планах заготовить к зимнему сезону 2024-2025 годов 22 тыс. тонн соли и 110 тыс. тонн песка.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура будет от -1 до -7 градусов. Местами ожидаются снегопады. Уже во вторник потеплеет до +3, а в пятницу +7. Пойдут дожди.

ИА “Орелград”