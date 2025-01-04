Жителей Ливен обучат гражданской обороне

О создании учебно-консультационного пункта распорядились местные власти.

Администрация Ливен распорядилась создать на территории города учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на базе ООО «КП Ливенское». Решение принято в целях подготовки неработающих местных жителей, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем. Работающих ливенцев навыкам гражданской обороны должны обучать на их предприятиях.

«Учебно-консультационный пункт предназначен для проведения мероприятий по подготовке физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также информирования населения о правилах поведения и основных способах защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, приемах оказания первой помощи и правилах пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты», – говорится в постановлении администрации города.

Основными задачами учебного пункта станут: обучение неработающего населения по программам, утвержденным МЧС России; выработка практических навыков для действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ликвидации их последствий; ознакомление неработающего населения с правилами поведения при угрозе, доступными способами и средствами защиты от радиоактивных, отравляющих и аварийно-химических опасных веществ, воздействия биологически опасных средств.

Также неработающих ливенцев будут обучать приемам оказания самопомощи и взаимопомощи при поражениях и несчастных случаях. Планом работы учебного пункта предусмотрено разъяснение и предоставление правок и информации о радиационной, химической, пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической обстановке на территории города, доведение до неработающего населения сведений о контактных телефонах сил, служб и организаций города, оказывающих помощь или консультации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и при несчастных случаях. Особая роль будет отведена пропаганде важности и необходимости всех мероприятий ГОЧС в современных условиях.

ИА “Орелград”