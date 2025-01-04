Свыше 1000 вопросов по экономике задали мэру жители Орла

Обнародована информация о работе с обращениями граждан.

По данным администрации города Орла, в третьем квартале 2024 года на имя мэра Юрия Парахина и его заместителей от граждан поступило 1915 письменных обращений, в которых было озвучено 1928 вопросов. Наибольшее количество вопросов вязано с экономикой, таких сообщений поступило 1086 единиц. Большая часть из них касалась вопросов архитектуры и градостроительства (464 обращения), охраны окружающей среды (325), ремонта дорог и работы пассажирского транспорта (70) и отлова бездомных животных (10).

По вопросам жилищно-коммунальной сферы в третьем квартале 2024 года поступило 401 обращение. Среди них 312 обращений касались вопросов коммунального хозяйства, а 80 – обеспечения граждан жильем. В социальной сфере мэру и его заместителям поступило 342 обращения, в том числе 218 обращений касались семейных вопросов. Еще 29 полученных мэрией от горожан писем касались общественно-политической жизни города Орла.

«По вопросам соблюдения законности обратилось 70 граждан, – следует из информации администрации города Орла. Из них большая часть вопросов относилась к сфере безопасности и охраны правопорядка. Все поступившие обращения рассматривались структурными подразделениями администрации города Орла своевременно, в установленные федеральным законодательством сроки».

Стоит отметить, что количество жалоб, просьб и предложений руководству областного центра значительно увеличилось. В третьем квартале 2023 года в мэрию поступило 1373 письменных обращения, а в 2024 году, напомним, 1915. Кроме того, поступило 18 устных обращений, озвученных орловцами во время личных приемов граждан мэром и его заместителями. Годом ранее было зафиксировано 14 таких обращений. А вот количество запросов от городского и областного Советов народных депутатов осталось примерно на прошлогоднем уровне: в третьем квартал 2024 года их было 85, а годом ранее – 87. При этом вдвое увеличилось число запросов и обращений из администрации Орловской области: 123 против 67 таких обращений в третьем квартале 2023 года.

ИА “Орелград”