Прокуратура проверит информацию о нарушении прав жителей деревни

В Домнино Орловской области больше недели нет воды.

Местные жители пожаловались журналистам, что встретили новый 2025 год, не имея возможности ни приготовить еду, ни помыть посуду. В деревне десяток семей. Кроме того, там расположен центр духовного восстановления, в котором живут пожилые и инвалиды. Местные власти о проблеме знают, но пока ограничиваются обещаниями, сообщили “Орловские новости”.

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина проводится проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства. Вопрос восстановления прав граждан поставлен на контроль в прокуратуре.

ИА “Орелград”