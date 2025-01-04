Прокуратура проверит информацию о нарушении прав жителей деревни

4.1.2025 | 15:58 ЖКХ, Новости

В Домнино Орловской области больше недели нет воды.

Фото: ИА «Орелград»

Местные жители пожаловались журналистам, что встретили новый 2025 год, не имея возможности ни приготовить еду, ни помыть посуду. В деревне десяток семей. Кроме того, там расположен центр духовного восстановления, в котором живут пожилые и инвалиды. Местные власти о проблеме знают, но пока ограничиваются обещаниями, сообщили “Орловские новости”.

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина проводится проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства. Вопрос восстановления прав граждан поставлен на контроль в прокуратуре.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования