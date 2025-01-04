Стало известно, что «отпугивает» от Орловщины инвесторов

Названы факторы, сдерживающие инвестиционное развитие региона.

Перечень проблем в инвестиционной сфере приведен в стратегии социально-экономического развития Орловской области, утвержденной губернатором Андреем Клычковым. Одной из них названа необходимость преодоления конкурентного отставания в борьбе за привлечение инвестиционных ресурсов с ведущими регионами страны, имеющими в своем распоряжении значительные финансовые и материальные резервы.

В список проблем также выключены инфраструктурные ограничения, препятствующие созданию высокотехнологичных энергоемких производственных мощностей с высокой производительностью труда. Сетуют власти и на дефицит региональных институтов развития, интегрированных в федеральный и международные инвестиционные процессы. Сдерживающими факторами также признаны низкая инвестиционная и эмиссионная активность предприятий, низкая ликвидность основных фондов большинства предприятий и как следствие невозможность активного использования инвестиционных механизмов, таких как долгосрочное кредитование или лизинг, то есть финансовая аренда.

И все же в будущее областные власти смотрят с оптимизмом. Так, по их прогнозам, в 2042 году в Орловской области за счет всех источников финансирования будет освоено 257,4 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что на 78 процентов превысит показатель 2024 года. При этом доля собственных средств в структуре инвестиций по источникам финансирования составит 68,9 процента, привлеченных средств – 31,1 процента.

К наиболее крупным инвестиционным проектам, которые планируется реализовать на территории Орловской области, власти отнесли: модернизацию производства фармацевтической продукции и освоение продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, (ЗАО «Санофи-Авентис Восток», объем финансирования – 863 миллиона рублей); создание инновационного производства по высокотехнологичной переработке печатных плат из отработанного электрического и электронного оборудования для получения восстановленных металлов высокой степени очистки (ООО «НПО Аврора», объем финансирования – 826 миллионов рублей); строительство завода по производству отечественных аналогов высококачественных ампулированных препаратов (ООО «Эрго», объем финансирования – 2,5 миллиарда рублей).

Кроме того, планируется строительство комплекса зданий и сооружений по переработке картофеля мощностью до 120 тысяч тонн готовой продукции в год во Мценском районе, строительство завода по производству растительных масел, строительство производственно-складского комплекса и др.

ИА “Орелград”