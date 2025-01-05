Около трети орловских предприятий оказались убыточными

О финансовых результатах деятельности организаций рассказали статистики.

В Орловской области по итогам января-октября 2024 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 33,927 миллиарда рублей. По подсчетам статистиков, 204 предприятия региона за отчетный период времени получили совокупную прибыль в размере 37,458 миллиарда рублей, а 81 предприятие сработало с убытком на общую сумму 3,53 миллиарда рублей.

Статистики напоминают, что данные приведены по кругу наблюдаемых организаций, в который не входят субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения, а также некредитные финансовые организации. По итогам января-октября 2024 года удельный вес убыточных предприятий в их общем количестве составил 28,4 процента, прибыльных – 71,6 процента. Стоит отметить, что месяцев ранее доля убыточных предприятий была выше и составляла 29,1 процента.

В январе-октябре 2024 года оборот организаций Орловской области сложился в сумме 679,8 миллиарда рублей, что на 13,5 процента больше, в действующих ценах, чем в соответствующем периоде 2023 года. «Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, в него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров, – пояснили в Орелстате. – Данные по показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций».

Для сравнения, сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций Орловской области за весь 2023 год сложился в объеме 46,843 миллиарда рублей, что было на 5,8 процента выше показателя за аналогичный период 2022 года. Прибыль орловского бизнеса за 2023 год составила 51,791 миллиарда рублей, за год увеличившись на 9,4 процента, причем доля прибыльных организаций от общего их количества составила тогда 73,9 процента. Убытки по итогам 2023 года статистики оценили в 4,947 миллиарда рублей, причем они оказались на 59,9 процента выше показателя предыдущего года. В целом в 2023 году доля убыточных орловских организаций составила 26,1 процента от их общего количества.

ИА «Орелград»