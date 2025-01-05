Мэрии Орла посоветовали собрать то, что лежит под ногами

Такую рекомендацию дали участники публичных слушаний.

Администрации города Орла для выполнения всех возложенных на муниципалитет задач надо найти дополнительные источники доходов. Такая рекомендация в числе прочих советов была включена в итоговый документ, принятый в декабре по итогам публичных слушаний по проекту бюджета областного центра на 2025 год.

«Все понимают, что самое простое – это введение нового муниципального налога, но введение налога может спровоцировать социальный взрыв, поэтому надо попытаться собрать то, что практически «лежит под ногами», – говорится в документе. – Для этого необходимо организовать и реализовать межведомственное взаимодействие. Это очень важно для обеспечения исполнения доходной части бюджета города. Повышение эффективности использования бюджетных средств возможно через механизм инициативного бюджетирования, который предполагает участие неравнодушного населения в решении вопросов местного значения».

Напомним, бюджет Орла на 2025 год был сверстан в конце декабря. Его основные характеристики таковы: общий объем доходов запланирован в сумме 13,573 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – в сумме 9,572 миллиарда рублей; общий объем расходов – в сумме 14,765 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета города Орла на 2025 год планируется в сумме 1,191 миллиарда рублей, или 29,8 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года депутаты Орловского горсовета утвердили в сумме 2,818 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей. Аналогичный предел муниципального долга установлен на 1 января 2027 и 2028 годов. Дефицит бюджета города Орла на 2026 год запланирован в сумме 25,637 миллиона рублей или 0,7 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений; на 2027 год – в сумме 25,637 миллиона рублей или 0,6 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

ИА “Орелград”