В Орловской области подняли тарифы на спецстоянки

Расценки были увеличены в соответствии с уровнем инфляции.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области установил новые тарифы на перемещение транспортных средств на специализированную стоянку и их хранение там. Как следует из пояснительной записки к документу, тарифы были рассчитаны в соответствии с методическими указаниями, одобренными Федеральной антимонопольной службой. Приказом ФАС определено, что изменение тарифов ограничивается индексом потребительских цен, установленным в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Согласно данному прогнозу на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, индекс потребительских цен на 2025 год определен в размере 5,8 процента. Таким образом, на аналогичную величину в Орловской области увеличили указанные тарифы. Базовый – на перемещение задержанного транспортного средства – составляет 1913,75 рубля за единицу (плюс дополнительно по 30,5 рубля). Поясним, что 1913,75 рубля – это стоимость перемещения задержанного транспортного средства в границах городского округа или сельского поселения до ближайшей специализированной стоянки. А 30,5 рубля – стоимость перемещения задержанного транспортного средства за пределами городского округа или сельского поселения от места его задержания до границ населенного пункта. То есть за каждый «лишний» километр придется доплачивать по 30,5 рубля, с применением округления до 0,1 километра, при этом значение до 0,05 километра учитывается не должно.

Базовый тариф на хранение задержанного транспорта составляет: транспортных средств категории A – 29,66 рубля в час; категории B и D массой до 3,5 тонны – 59,3 рубля в час; категории B и D, массой более 3,5 тонны, C и E – 118,59 рубля в час; негабаритные транспортные средства – 177,89 рубля в час.

Согласно приказу департамента, срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на специализированную стоянку. Оплата расходов за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке. Оплата расходов за первые сутки хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке не взимается.

ИА “Орелград”