В Орле сочли перспективным производство наземной техники

Приоритетные направления развития промышленности озвучили областные власти.

Правительство Орловкой области назвало перспективные направления промышленного производства. Данные приведены в прогнозе социально-экономического развития региона до 2042 года, утвержденном губернатором. Из документа следует, что в прогнозном периоде будут активно развиваться следующие ведущие отрасли промышленности Орловской области, концентрирующие в себе ключевые технологические компетенции: электронная промышленность и производство электрооборудования.

Перспективным названо и специализированное машиностроение, в том числе производство строительно-дорожной, коммунальной, наземной аэродромной, пожарной и прицепной техники. Перспективным направлением в укреплении экономического и технологического суверенитета, по мнению областных властей, станет обновление производственных фондов предприятий промышленности с целью приобретения нового, более высокопроизводительного оборудования, автоматизации и роботизации производственных процессов.

«Решение данной задачи будет возможно за счет развития инвестиционной деятельности предприятий, привлечения их к участию реализации мер государственной поддержки промышленности на региональном и федеральном уровнях, – считают в правительстве региона. – В целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов промышленные предприятия Орловской области могут воспользоваться мерами поддержки в виде субсидий из федерального бюджета по линии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, налоговых преференций, займов регионального фонда развития промышленности, а также мерами государственной поддержки, реализуемыми институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

ИА “Орелград”