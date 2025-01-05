Меры поддержки добровольцев утвердили в Орловской области

Методичку разработал департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов.

Приказ об утверждении перечня мер поддержки участников добровольческой (волонтерской) деятельности издал департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области. Он представляет собой своего рода методичку, предназначенную для чиновников. В Орловской области предусмотрено несколько видов поддержки волонтеров и добровольцев. Прежде всего, это финансовая поддержка, которая представлена в виде регионального конкурса молодежных проектов. В рамках конкурса предусмотрена специальная номинация по развитию добровольчества и волонтерства в регионе, победители которой получают грант на реализацию своего проекта.

Еще одной мерой финансовой поддержки является оплата проезда добровольцев и волонтеров к местам проведения форумов, слетов и других мероприятий. Здесь объемы финансирования ограничены лимитами средств, выделенных в бюджете на комплекс мероприятий «Развитие добровольчества (волонтерства) в Орловской области» в рамках государственной программы «Молодежь Орловщины». Отвечать за предоставление данной меры поддержки будут департамент и Орловский областной центр молодежи «Полет».

Организационная поддержка предусмотрена в виде подготовки ходатайств для награждения благодарственными письмами, благодарностями и почетными грамотами главы региона и глав муниципальных образований. Предусмотрены также организационная помощь при проведении мероприятий в сфере добровольчества, содействие волонтерам в работе по выстраиванию и развитию взаимоотношений с органами власти на местном, региональном и федеральном уровнях, приглашение добровольцев к участию в мероприятиях с участием главы региона или муниципального образования, что считается частью мотивационной программы для добровольцев и волонтеров.

Кроме того, приказом предусмотрена организация тематических встреч добровольцев и волонтеров с известными в регионе людьми, в том числе деятелями культуры, спорта и политики, общественными деятелями. Информационная поддержка будет обеспечена за счет размещения в публичном пространстве информации о текущих добровольческих проектах, мероприятиях, программах, акциях, лучших практиках, о региональных активистах, реализующих социально значимые проекты, представителях некоммерческих организаций и волонтерских объединений, ставших победителями федеральных, региональных и муниципальных конкурсов. Данные сведения должны публиковаться на официальных информационных ресурсах.

ИА “Орелград”