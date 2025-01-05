В Орловской области общество «спасли от алкоголика»

Суд решил отнять у орловца водительские права.

Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда Орловской области, рассмотрено административное исковое заявление районной прокуратуры к местному жителю. Надзорное ведомство просило о прекращении действия права на управление транспортными средствами на основании водительского удостоверения. Иными словами, прокуратура просила суд лишить ответчика водительских прав, поскольку тот, по мнению надзорного органа, представляет собой потенциальную угрозу участникам дорожного движения.

«Установлено, что гражданину медицинским учреждением в 2022 году поставлен диагноз «Синдромом зависимости от алкоголя», который влечет противопоказания к управлению транспортными средствами, – следует из сообщения пресс-службы районного суда. – При этом данное лицо имеет водительское удостоверение на управление транспортными средствами».

Стоит сказать, что подобные иски в орловских судах рассматриваются на регулярной основе. Прокуратуры выявляет потенциально опасных водителей в рамках планового мониторинга. Как правило, подобные иски удовлетворяются в полном объеме. Бывает, что лишенные прав водители оспаривают решения судов в вышестоящих инстанций, но обычно они проигрывают и там.

В данном случае при принятии решения об удовлетвори иска прокуратуры суд учел тот факт, что административный ответчик состоит на диспансерном учете у врача-нарколога в связи с наличием диагноза, включенного в «Перечень медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортными средствами». Доказательств снятия его с диспансерного наблюдения на основании заключения врачебной комиссии в связи со стойкой ремиссией ответчик суду не представил.

«Выявленные противопоказания к управлению транспортными средствами являются основаниями для прекращения действия права на управление транспортными средствами, – пояснила по этому поводу пресс-служба Глазуновского районного суда. – Суд удовлетворил иск прокурора, прекратив действие права на управление транспортными средствами гражданина, обязав его сдать водительское удостоверение. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд».

ИА «Орелград»