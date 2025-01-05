Орловчанку обязали погасить кредит умершего должника

Задолженность частично взыскал Новосильский районный суд Орловской области.

Как пояснили в пресс-службе Новосильского районного суда, исковое заявление подал сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь». Ранее местная жительница позаимствовала у кооператива деньги, но погасить кредит не успела, так как умерла. Отказываться от возвращения денег кооператив не стал и воспользовался правом предъявления претензий к наследникам умершего, которое дает российское законодательство.

Долги и другие обязательства наследуются вместе с имуществом, гласит закон. В данном случае суду пришлось разбираться в нюансах наследования, поскольку родственники умершей гражданки к нотариусу за оформлением наследства официально не обращались. Однако суд установил, что наследство фактически приняла сестра умершей, проживавшая вместе с ней на момент ее смерти и получившая начисленную после ее смерти пенсию.

«С учетом, того, что стоимости полученного ответчиком наследственного имущества оказалось недостаточно для погашения задолженности по договорам займа требования кредитора к наследнику удовлетворены частично, только в пределах стоимости наследственного имущества. Решение по делу не вступило в законную силу», – сообщает пресс-служба Новосильского районного суда.

Ранее в Орловском областном суде сообщали, что в структуре гражданско-правовых споров иски о взыскании кредитной задолженности и по договорам займа являются одной из основных категорий. Так, в первом полугодии 2024 года судами Орловской области было рассмотрено 1282 таких дела, что составило 19,5 процента от общего количества рассмотренных с вынесением решения гражданско-правовых дел.

Для сравнения, в первом полугодии 2023 года было рассмотрено 1635 дел о взыскании кредитной задолженности, что на тот момент составляло (26 процентов от общего количества рассмотренных дел. Таким образом, в регионе отмечено снижение количества рассмотренных дел по сравнению с первым полугодием 2023 года, по искам о взыскании кредитной задолженности их количество сократилось на 22 процента.

ИА “Орелград”