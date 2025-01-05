Во Мценском районе малый бизнес поддержат бесплатно

В орловском муниципалитете задумались о “максимальном использовании человеческого капитала”.

Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» утверждена во Мценском районе. Ее действие рассчитано на 2025-2027 годы. Программа реализуется в один этап и, как следует из ее паспорта, не требует финансовых затрат. Несмотря на это, в ее рамках запланировано увеличение количества предприятий малого и среднего бизнеса в расчете на каждую 1000 жителей района, увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе, рост инвестиций в основной капитал, увеличение доли продукции, выполненных работ и услуг, оказанных предприятиями малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доли налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса.

«В сфере малого и среднего бизнеса заложен потенциал для развития конкуренции, увеличения дополнительных рабочих мест, расширения налоговой базы, увеличения валового внутреннего продукта, – говорится в паспорте программы. – Малое и среднее предпринимательство – с одной стороны, специфический сектор экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и максимальном использовании человеческого капитала, а с другой – сфера самореализации и самообеспечения граждан».

Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних воздействий, отмечают при этом в администрации Мценского района. Помогать малому бизнесу будут за счет «формирования благоприятных условий для обеспечения занятости и самозанятости населения на основе личной творческой и финансовой инициативы». Кроме того, увеличение числа мелких и средних собственников недвижимого имущества среди представителей малого и среднего бизнеса предусмотрено за счет приватизации муниципального имущества.

Также местные власти обещают помочь малому бизнесу в поиске новых сегментов рынка и развитии инфраструктуры рынка товаров и услуг. Одной из задач программы названо привлечение частных инвестиций и личных накоплений граждан в реальный сектор экономики. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от малых и средних предприятий планируется за счет обеспечения прозрачности бизнеса.

Система комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства на местном уровне будет включать в себя: необходимую нормативно-правовую базу; научно-методическое, информационное, образовательное и консультационное сопровождение начинающих и действующих предпринимателей; обеспечение предпринимателям доступа к материальным и финансовым ресурсам, необходимым для создания и развития бизнеса; благоприятное отношение общества к предпринимательской деятельности. Власти подчеркивают, что создание комплексной системы развития малого и среднего предпринимательства – задача долговременная.

«Для ее реализации необходимы не только воля властей и наличие финансовых ресурсов, но определенный уровень предпринимательского сообщества и общества в целом, который характеризуется весом малого и среднего предпринимательства в экономике конкретной территории, механизмом выработки решений по регулированию приоритетов вопросов, связанных с условиями развития бизнеса, уровнем осознания предпринимателями своей роли и места в экономическом развитии, готовностью властей к диалогу с бизнесом, отношением населения к предпринимательству вообще, к малому и среднему бизнесу и частности», – говорится в новой программе.

ИА “Орелград”