В Орловской области снизят число абортов

Областные власти запланировали проведение целевых мероприятий.

Снижение числа абортов по желанию женщины стало одним из ключевых пунктов обновленной региональной программы улучшения демографической ситуации. Документом предусмотрен целый ряд мероприятий, в том числе информирование беременных женщин о доступных федеральных и региональных мерах поддержки, повышение осведомленности орловчанок о возможности получения помощи в кризисных центрах для беременных женщин.

Предусмотрена адресная помощь беременной женщине, желающей прервать беременность, индивидуальное сопровождение до момента родов, организация «горячей линии» по вопросам репродуктивного здоровья населения в целях поддержки молодых студенческих семей, использование в работе врачей женских консультаций речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора.

В план включено проведение мотивационного анкетирования всех женщин, обратившихся за медицинской услугой по прерыванию беременности, проведение обследований пациентов в возрасте 18–35 лет с целью определения патологии репродуктивной системы, повышение осведомленности населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья, организация для молодежи обучающих семинаров, направленных на сохранение репродуктивного здоровья, в том числе профилактика прерывания беременности и распространения ВИЧ-инфекции.

По данным Орелстата, демографическая ситуация в январе-сентябре 2024 года в Орловской области характеризовалась процессом естественной убыли населения, число умерших орловцев превысило число родившихся в 2,5 раза. Так, число родившихся в январе-сентябре 2024 года уменьшилось на 90 человек, или на 2,6 процента к аналогичному периоду 2023 года и составило 3410 человек. Количество умерших увеличилось на 186 человек, или на 2,3 процента относительно января-сентября 2023 года, и составило 8 377 человек.

С начала года в областном центре родилось 1432 человека и умерло 3383 человека. Число умерших в Орле превысило число родившихся в 2,4 раза. По оценке Орелстата, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составляла 692,5 тысячи человек, в том числе городское – 460,8 тысячи человек (67 процентов), сельское – 231,7 тысячи человек (33 процента).

ИА “Орелград”