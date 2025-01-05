В Орле сохранят и обновят завод Шильде

Здание бывшего пивоваренного завода приспособят к современному использованию.

Эксперты признали соответствующей законодательству проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего пивоваренного завода Шильде», XIX век. Объект расположен в Орле на улице 2-я Курская. Документация на проведение ремонта и приспособление для современного использования объекта культурного наследия была разработана компанией «Горпроект» в 2024 году.

Анализ проектных решений показал, что они были разработаны с условием сохранения предмета охраны объекта культурного наследия. В частности, должна быть обеспечена физическая сохранность здания. Предусмотренные проектом работы включают в себя ремонт кирпичной кладки и кровли неисторической части здания с заменой оконных заполнений без изменения предмета охраны. Историческая отделка здания не сохранилась, в предмете охраны она не зафиксирована.

«Элементы приспособления в своей архитектурной части носят легко обратимый характер, не нарушают особенности объекта культурного наследия, определенные в составе проекта предмета охраны, не искажают внешний облик здания и его архитектурно-художественные характеристики», – к такому выводу пришли эксперты, выдавшие положительное заключение на изученный проект.

Предмет охраны объекта культурного наследия «Здание бывшего пивоваренного завода Шильде» был утвержден приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области в сентябре 2024 года, а в октябре был утвержден паспорт данного объекта. Его история началась на заре ХХ века, когда в Орле, как и во многих других крупных населенных пунктах Российской империи, по типовому проекту был построен комплекс «осуществления винной монополии государства – очистки спирта, бутылирования казенного вина и его продажи».

Эти здания вошли в историю под названием «Винная монополия» или «Казенные винные склады». Типовых проектов «Казенных винных складов» было несколько, но общим для всех проектов был модный тогда промышленный «кирпичный стиль» с обильным украшением фигурной кладкой и Н-образный план с выступающими и более высокими боковыми крыльями. 1 июля 1901 года в Орле и губернии введена «казенная продажа питей», то есть государственная монополия на продажу спиртных напитков. А 12 октября того же года на 2-Курской улице было сдано в эксплуатацию здание, построенное для казенного винного склада, как тогда называли винные заводы.

В советское время предприятие не сменило профиля и занималось выпуском спиртосодержащей продукции. Называлось оно в разные годы по-разному: «Виноводочный завод», «Винзавод», «Спиртзавод», «Ликероводочный завод». В послевоенное время он специализировался на крепких алкогольных напитках. После Великой Отечественной войны здание было разрушено в части крыши, большая часть архитектурных особенностей была утрачена. После освобождения Орла началось восстановление производственных предприятий, включая здание Орловского ликероводочного завода. В 1980-1990-хх годах здание перестраивали и надстраивали. В наши дни там располагался «Орловский кристалл».

ИА “Орелград”