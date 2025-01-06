В Орле осудили водителя-алкоголика

Приговор профессиональному нарушителю вынесли довольно суровый.

Вступил в силу приговор Орловского районного суда в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Следствие и суд установили, что мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения и имея судимость за совершение аналогичного преступления. Дело в том, что раньше данный гражданин предстал перед Заводским районным судом, признавшим его виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Тогда он попался пьяным за рулем, а еще раньше был наказан за пьяное вождение в рамках административного кодекса.

В первый раз он был наказан стандартным штрафом и лишением водительских прав. Во второй раз мужчина получил наказание в виде 420 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев. Несмотря на это, в текущем году мужчина сел пьяным за руль автомобиля марки «Фольксваген Пассат». Подсудимый позже пояснил следствию, что хотел только доехать до магазина. Сделать это ему не удалось, так как автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России «Орловский».

Поняв по внешним характерным признакам, что водитель пьян, полицейские отстранили его от управления транспортным средством. Затем мужчина был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. В результате был установлен факт употребления алкоголя с показаниями 0,479 мг/л, с данным результатом водитель согласился. В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и в содеянном раскаялся.

Но отказался давать показания, воспользовавшись своим правом, предусмотренным статьи 51 Конституции РФ. Впрочем, суду хватило показаний, которые подсудимый дал на стадии предварительного расследования. В рамках судебного процесса было установлено, что на учете в диспансере мужчина не состоит, но имеет заболевание алкоголизмом с синдромом зависимости средней стадии. Ему рекомендовано прохождение лечения и медико-социальной реабилитации у врача-нарколога. Суд сначала назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год, но затем постановил заменить его на принудительные работы на срок 1 год в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исправительной системы, с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно. В качестве дополнительного наказания подсудимого лишили водительских прав на 4 года.

ИА “Орелград”