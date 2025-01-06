Для работников орловского ТФОМС придумали правила переезда

Расходы на переезд им возместят за бюджетный счет.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую местность для работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области и государственных учреждений Орловской области. Контроль за исполнением постановления он оставил за собой. Действие документа распространяется и на членов семьи работников, под которыми понимаются: супруг, супруга, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, родители, а также люди, находящиеся на иждивении работника и проживающие совместно с ним.

Возмещению в соответствии с новым порядком подлежат расходы по проезду работника и членов его семьи железнодорожным и автомобильным транспортом общего пользования – кроме такси, но включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей. Компенсироваться будут только фактически понесенные затраты, подтвержденные проездными документами. При этом вводятся нормы, видимо, чтобы переезд не оказался чрезмерной роскошью.

Так, при переезде железнодорожным транспортом возмещаться будут расходы, соответствующие проезду в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения. При переезде автомобильным транспортом расходы будут компенсироваться по тарифам на проезд в автомобильном транспорте общего пользования.

При наличии необходимых документов также из казны будут компенсироваться расходы по провозу имущества железнодорожным и автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси. Максимальный объем имущества, за провоз которого может рассчитывать сам работник, составляет 500 килограммов. Плюс казна доплатит за провоз до 150 килограммов имущества на каждого переезжающего члена его семьи – в размере документально подтвержденных фактических затрат, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Расходы по обустройству на новом месте жительства будут возмещаться из расчета: на работника – в размере одного месячного должностного оклада по новому месту работы; на каждого переезжающего члена его семьи − в размере одной четвертой месячного должностного оклада по новому месту работы. Могут возмещаться и другие расходы, связанные с переездом, но при условии, что они произведены работником с согласия директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области.

ИА “Орелград”