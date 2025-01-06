Орловской области предрекли хорошее экономическое будущее

Областные власти заглянули в будущее на 18 лет вперед.

Губернатор Андрей Клычков утвердил прогноз социально-экономического развития Орловской области на период до 2042 года. Решение принято в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Предыдущий прогноз был принят в 2022 году, но, вероятно, он уже морально устарел. Гласно новому прогнозу, Орловскую область вплоть до 2042 года ожидает положительная динамика валового регионального продукта (ВРП). По мнению авторов документа, она будет определяться и поддерживаться темпами роста промышленного производства, сельского хозяйства, инвестиций, оборота розничной торговли и объемов услуг, оказанных предприятиями всех видов экономической деятельности.

С учетом динамики основных видов экономической деятельности, по предварительной оценке 2023 года, валовой региональный продукт составил 399,5 миллиарда рублей, или 103,2 процента к уровню 2022 года в сопоставимых ценах. По оценке областных властей, ВРП в 2024 году составит в фактических ценах 110,2 процента, а в сопоставимых – 104,5 процента к уровню 2023 года. А 2042 году объем ВРП Орловской области относительно оценки 2023 года вырастет в сопоставимых ценах в 1,63 раза при консервативном варианте и в 1,87 раза – при базовом варианте развития экономики региона.

В долгосрочной перспективе до 2042 года с учетом темпов роста основных отраслей хозяйственной деятельности в Орловской области прогнозируются следующие среднегодовые темпы роста ВРП в сопоставимых ценах: в 2025-2030 годах – 101,9 процента при консервативном варианте и 102,8 процента при базовом варианте; в 2031-2036 годах – 102,6 процента при консервативном варианте и 103,4 процента при базовом варианте; в 2037-2042 годах – 103 процента при консервативном варианте и 103,7 процента при базовом варианте развития экономики региона.

ИА «Орелград»