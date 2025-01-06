В Орловской области обновили требования к перевозчикам

Скорректированы критерии оценки заявок на перевозки.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Документ действует с 2016 года, он актуализировался уже несколько раз. В данном случае правительство своим распоряжением обновило критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, победители которого получают свидетельства на осуществление перевозок по определенным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области.

Так, согласно скорректированным критериям, перевозчику присваивается 100 баллов в случае, если доля низкопольных транспортных средств у него составляет 100 процентов. Если доля такого транспорта варьируется в пределах от 50 до 99 процентов, перевозчик получает 50 баллов, от 1 до 49 процентов – 20 баллов. В случае отсутствия низкопольного транспорта перевозчик баллов не получает вообще. Ранее действовавшие критерии предусматривали начисление 15 баллов за каждое низкопольное транспортное средство в заявке.

Аналогичная шкала оценки заявок предусмотрена по такому показателю, как доля транспортных средств, оборудованных для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательных функций: 100 процентов – 100 баллов, от 50 до 99 процентов – 50 баллов, 1 до 49 процентов – 20 баллов, 0 процентов – 0 баллов. Поясним, что баллы присуждаются каждой заявке по ряду критериев, и чем больше баллов наберет перевозчик, тем больше шансов у него получить свидетельство на обслуживание выбранного им маршрута.

Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области по нерегулируемым тарифам должны осуществляться только в соответствии со сведениями, указанными в свидетельстве. Для получения такого документа юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны иметь лицензию на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек. Они обязаны строго следовать расписанию, которое является приложением к свидетельству, использовать аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС, обеспечивать регулярность выполнения рейсов по каждому маршруту регулярных перевозок не ниже 95 процентов.

ИА “Орелград”