Инвалиды попадут под межведомственную опеку

Правила межведомственного взаимодействия утвердило правительство.

Правительство Орловской области утвердило «Регламент межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе». Обзор документа провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, документом установлен порядок взаимодействия участников системы долговременного ухода по выявлению граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе, включению их в систему долговременного ухода.

Также утверждены порядок и формы взаимодействия, включая информационное, между уполномоченными органами исполнительной власти специальной компетенции Орловской области и подведомственными им государственными учреждениями, участвующими в системе долговременного ухода. По сути, речь идет о сотрудничестве нескольких ведомств регионального уровня и конечными поставщиками социальных услуг.

Участниками межведомственного взаимодействия правительство региона определило департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, казенное учреждение «Областной центр социальной защиты населения», его отделы и филиалы, центры социального обслуживания населения в том числе комплексные, департамент здравоохранения Орловской области и медицинские организации, подведомственные ему.

«Межведомственное взаимодействие осуществляется в целях организации и предоставления социальных, медицинских, реабилитационных и абилитационных услуг гражданам, нуждающимся в уходе, – сообщают аналитики. – Оно осуществляется при выявлении потенциальных получателей социальных услуг; при определении индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании; при подборе гражданам социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода; при предоставлении гражданам, нуждающимся в уходе, социального обслуживания; при госпитализации граждан, нуждающихся в уходе, в медицинскую организацию».

ИА “Орелград”