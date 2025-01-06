В Орловской области будут исследовать пассажирский транспорт

Областные власти расширили функционал ведомственного проекта.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство региона обновило паспорт государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области». Объем ее финансирования был увеличен с 39,966 миллиарда рублей до 40,258 миллиарда рублей. В состав программы входит несколько ведомственных проектов, в том числе ведомственный проект «Пассажирский транспорт». В соответствии с внесенными изменениями спектр его задач был расширен.

В частности, исполнение данного проекта теперь дополнительно будет оцениваться по количеству научно-исследовательских работ по разработке регионального комплексного плана транспортного обслуживания и регионального стандарта транспортного обслуживания населения. Еще одним новым целевым индикатором проекта стало обеспечение перевозчиками 100 процентов поездок школьников из многодетных семей, которым предоставлен бесплатный проезд автомобильным транспортом, кроме легкового такси.

Напомним, льготный проезд для школьников из многодетных семей в Орловской области был введен по решению губернатора, который, в свою очередь, исполнял требования указа президента Владимира Путина о введении дополнительных мер поддержки многодетных семей. Для возмещения выпадающих доходов за перевозку новой категории льготников перевозчикам выплачиваются субсидии из областного бюджета. Как раз на днях были подведены итоги такого конкурсного отбора.

В настоящее время маршрутная сеть общественного транспорта Орловской области насчитывает 135 межмуниципальных маршрутов, для обслуживания которых предусмотрена 321 единица подвижного состава. Маршрутная сеть регулярных маршрутов межмуниципального сообщения обеспечивает транспортное сообщение всех муниципальных районов, городских округов и муниципального округа с областным центром. Контроль за движением транспортных средств по маршрутам осуществляется при помощи системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

На территории областного центра, в отличие от ряда других регионов, продолжает работать наземный электрический транспорт. Данный сегмент рынка перевозок полностью принадлежит МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. В его эксплуатации находятся 80 трамвайных вагонов и 40 троллейбусов, но многие из них изношены. Тем не менее, объем перевозок пассажиров городским электрическим транспортом в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 6,1 процента.

Согласно открытым данным, трамваями в Орле в 2023 году было перевезено 2,7 миллиона человек, что на 12,4 процента больше показателя предыдущего года. Троллейбусами было перевезено 3,5 миллиона человек, или на 1,8 процента больше, чем было перевезено в 2022 году. Пассажирооборот городского электрического транспорта также увеличился на 4 процента и составил в 2023 году 16,7 миллиона пассажиро-километров против 16 миллионов пассажиро-километров в 2022 году.

ИА “Орелград”