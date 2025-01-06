Квоты на оздоровление вводят в Орловской области

Квоты коснутся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Областные власти распорядились об установлении квоты для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Орловской области. Действие документа распространяется только на 2025 год. Принят он в соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и региональным законом «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области».

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по социальной политике. В соответствии с документом квота для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья устанавливается для организаций отдыха детей и их оздоровления, подведомственных органам государственной власти Орловской области и органам местного самоуправления, включенных в соответствующий реестр.

Так, квота для государственных организаций сезонного или круглогодичного действия, стационарного и нестационарного типа, с круглосуточным пребыванием, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, установлена в размере 3 процента от общего количества мест в данной организации.

Квота для лагерей, организованных государственными или муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (в основном это так называемые пришкольные лагеря с круглосуточным или дневным пребыванием), установлена в размере 2 процента от общего количества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в данной образовательной организации.

«Выполнение квоты для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, – говорится в постановлении правительства. – Квота считается выполненной, если организациями осуществлены отдых и оздоровление детей в пределах установленной квоты и представлены копии документов, подтверждающие пребывание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организации».

По данным пресс-службы губернатора, в Орловской области в 2024 году дети отдыхали в 264 оздоровительных учреждениях. За минувшее лето свое здоровье там поправили 84 080 юных орловцев, или на 353 ребенка больше, чем годом ранее. Активными малозатратными формами отдыха было охвачено около 60 тысяч детей, в том числе программой временного трудоустройства несовершеннолетних граждан – 1767 подростков.

«Особое внимание уделялось организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – отметили в пресс-службе губернатора. – На организацию летней оздоровительной кампании 2024 года из бюджетных и внебюджетных источников израсходовано 290,9 миллиона рублей. В 2024 году более 6 тысяч семей воспользовались региональной и муниципальной бюджетной поддержкой на отдых и оздоровление детей».

ИА “Орелград”