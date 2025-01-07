Под Мценском на 70 процентов снизят число укусов людей

Власти орловского муниципалитета утвердили новую целевую программу.

Действие программы «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Мценского района» рассчитано по 2027 год включительно. Ее основные задачи власти видят в снижении динамики роста количества животных без владельцев, снижении риска распространения заболеваемости бешенством среди животных, предупреждении заболеваемости людей бешенством и уменьшении случаев укусов людей. 2024-2027 годы. Общий объем финансирования составляет 3,796 миллиона рублей, средства поступят из областного бюджета.

Основными критериями эффективности оценки программных мероприятий будут являться сокращение численности животных без владельцев на 50-60 процентов, отсутствие случае заболеваемости бешенством и уменьшение случаев укусов людей на 65-70 процентов. Власти даже определились с ориентировочным количеством бродячих собак, которых планируется отловить и стерилизовать: 2025 год – 38 особей, 2026 год – 39 особей, 2027 год – 40 особей.

«В хозяйстве любого населенного пункта всегда существуют проблемы, связанные с ограничением численности животных без владельцев, – говорится в паспорте программы. – Бездомные собаки и кошки на территории Мценского района – это вторично дичающие выброшенные домашние животные или потомки выброшенных домашних животных. Большое количество бездомных собак – это экологическая и социальная болезнь района, показатель падения ответственности владельцев животных».

Авторы документа отмечают, что во многих странах разработана и с успехом применяется программа ППВСО (поимка, проверка, вакцинация, стерилизация, освобождение). При этом проводятся отлов и стерилизация с последующим возвращением животных в прежние места обитания. При применении программы ППВСО все стерилизованные собаки подвергаются вакцинации против бешенства, что способствует улучшению эпизоотической ситуации. Этим путем шли и будут идти во Мценском районе.

«Стерилизованные животные более спокойны, – объясняют местные власти. – Массовая стерилизация безнадзорных животных должна учитывать тот факт, что существует десятикратно большая популяция домашних животных. И поскольку обе популяции связаны одна с другой, необходимо эту связь контролировать при помощи дополнительных мер регистрации животных без владельцев в единой организации».

ИА “Орелград”