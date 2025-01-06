Орловцы будут жить на три года дольше

Ожидаемая продолжительность жизни установлена областными властями.

Правительство Орловской области внесло изменения в региональную нормативно-правовую базу. Она приведена в соответствие с указом президента Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В частности, скорректирован показатель «Повышение ожидаемой продолжительности жизни». Если раньше документ предусматривал возрастной ценз «до 78 лет», то после внесения поправок увеличение продолжительности жизни до 78 лет ожидается к 2030 году и до 81 года – к 2036 году. Более того, документом предполагается опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни, что тоже является одной из целей, поставленных президентом Владимиром Путиным.

Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении напрямую зависит от состояния здоровья и уровня смертности населения. По данным правительства региона, в 2021 году по сравнению с 2019 годом ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Орловской области сократилась с 72,46 до 68,90 лет. В 2022-2023 годах наблюдался ее рост: в 2022 году – 70,73 лет, в 2023 году – 71,65 лет. В среднем по Российской Федерации и ЦФО значение данного показателя в 2023 году составило 73,41 и 74,79 лет соответственно.

На начало 2024 года численность населения Орловской области составляла 692,5 тысячи человек, или 0,5 процента от общей численности населения Российской Федерации и 1,7 процента от общей численности населения Центрального федерального округа. Число жителей Орловской области за 2019-2023 годы сократилось на 44 тысячи человек, или на 6 процентов. На начало 2024 года численность населения региона в трудоспособном возрасте составляла 392,1 тысячи человек.

Численность орловцев старше трудоспособного возраста по состоянию на 1 января 2024 года составляла 189,2 тысячи человек, или 85,6 процента относительно соответствующей даты 2019 года. На начало 2020-2022 годов численность пожилых орловцев имела тенденцию к сокращению, но на начало 2023 года незначительно выросла – на 0,3 процента по отношению к 1 января 2022 года. Удельный вес данной группы жителей в общей численности населения Орловской области на начало 2023 года составлял 28,2 процента, на начало 2019 года – 29,9 процента.

ИА “Орелград”