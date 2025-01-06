Орловская область передаст конфискат в зону СВО

Утверждены правила распоряжения конфискованным имуществом.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок распоряжения конфискованным имуществом, обращаемым в собственность Орловской области в соответствии с частью 4.1 статьи 32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Уполномоченным органом в данной сфере выбран департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Именно его сотрудники будут ставить конфискат на учет, нести ответственность за его прием, проведение оценки, экспертизы, транспортировку, хранение и последующее распоряжение.

В департаменте будет работать комиссия по принятию решения об определении способа распоряжения имуществом, обращенным в собственность Орловской области. Выбор способов достаточно широк: переработка и утилизация конфиската; уничтожение; реализация; закрепление имущества на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения за органом исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, государственным учреждением или унитарным предприятием; безвозмездная передача имущества в федеральную или муниципальную собственность, в том числе для обеспечения участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей необходимым имуществом.

Для оказания услуг по экспертизе, оценке, транспортировке, хранению, а также услуг по распоряжению имуществом департамент вправе привлекать сторонних юридических и физических лиц по закону о контрактной системе в сфере закупок. Департамент будет вести учет переданного ему имущества, обращенного в собственность Орловской области, в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете по стоимости, указанной в акте приема-передачи. В случае отсутствия в акте информации о стоимости в акте, учет будет вестись по условной оценке, согласно которой 1 объект имущества, обращенного в собственность Орловской области, стоит 1 рубль.

ИА “Орелград”