В Орле проверят расходы чиновников

Городская КСП определилась с планом своей деятельности.

Контрольно-счетная палата города Орла утвердила план своей работы на первый квартал 2025 года. Так, в рамках контрольных мероприятий будет проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «80-местные ясли на улице Планерной в городе Орле». Проведена она будет по поручению Орловского городского Совета народных депутатов.

Также по просьбе депутатского корпуса аудиторы оценят эффективности расходования бюджетных средств на оплату труда работников и на питание в детском саду комбинированного вида №80. Запланирована проверка эффективности и целевого расходования МАУ «Городское информационно-издательское агентство города Орла». В данном случае будет изучаться использование бюджетных субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а также на иные цели и использования муниципального имущества в 2024 году.

На первый квартал запланирована внешняя проверка бюджетной отчетности Орловского городского Совета народных депутатов и администрации города Орла за 2024 год. Внешняя проверка бюджетной отчетности также затронет структурные подразделения мэрии. Проверены будут финансовое управления администрации города Орла, управление муниципального имущества и землепользования, управления культуры и образования, спорта и физической культуры, социальной поддержки населения, опеки и попечительства, строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства.

Кстати, внешняя проверка бюджетной отчетности самой Контрольно-счетной палаты города Орла за 2024 год также запланирована на первый квартал 2025 года. В составе экспертно-аналитических мероприятий запланирован аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, которые в 2024 году проводили муниципальные учреждения и предприятия. Проверки проводились в 2024 году, а в первом квартале 2025 года аудиторы посмотрят, была ли проведена «работа над ошибками».

В рамках контроля за исполнением местного бюджета запланировано проведение аналитических мероприятий по вопросам исполнения бюджета города Орла по доходам, расходам и по источникам финансирования дефицита бюджета, использования бюджетных ассигнований резервного фонда, состояния и обслуживания муниципального долга, эффективности использования муниципальных заимствований, выявления резервов и механизмов увеличения неналоговых доходов бюджета города Орла от использования муниципального имущества. На плановой основе будет продолжен мониторинг реализации национальных проектов на территории города Орла.

ИА “Орелград”