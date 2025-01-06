Работникам культуры заплатят по 1 миллиону за работу на селе

Аналог «земского учителя» вводится в Орловской области.

В Орловской области в этом году заработает программа поддержки работников культуры. Она направлена на ликвидацию кадрового дефицита работников культуры в сельской местности. В целом программа аналогична проекта «Земский доктор» и «Земский учитель», которые действуют в регионе уже несколько лет. Вводится она в целях исполнения перечня поручений по реализации Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, утвержденного 30 марта 2024 года.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уже определил орган исполнительной власти специальной компетенции, уполномоченный на реализацию мероприятий по поддержке работников культуры. Им ожидаемо стал региональный департамент культуры. Именно он будет принимать решения о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в размере 1 миллион рублей работнику культуры, прибывшему или переехавшему на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Орловской области.

Также на департамент возложено утверждение перечня вакантных должностей работников культуры Орловской области, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты. На основании утвержденного перечня вакансий будет рассчитываться объем необходимого финансирования на каждый год, ведь средства закладываются в бюджет. Кстати, с финансированием проекта региону поможет федеральный бюджет

Как и в случаях с земскими учителями и врачами, с земскими работниками культуры будут заключать трехсторонние договоры. Кроме самого работника подписи на нем поставят представители департамента культуры и учреждения культуры, в которое будет трудоустроен соискатель. На основании такого договора работнику единовременно выплачивается 1 миллион рублей, но работник должен будет дать обязательство проработать определенный срок на замещенной им должности. В случае с учителями, например, этот срок составляет 5 лет.

Финансирование будет поступать из федерального бюджета, но на уровне региона оно будет проводиться по линии государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат работникам культуры в ближайшее время утвердит правительство региона. А департаменту культуры губернатор поручил разработать и утвердить форму указанного выше трехстороннего договора.

ИА «Орелград»